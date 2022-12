Richard Berry : Sa fille Mila, 8 ans, victime collatérale de l'affaire, "envoyer notre enfant là..."

Le 18 décembre 2022, Richard Berry a décidé de sortir du silence en accordant une interview au Journal du dimanche. Lui qui été accusé en 2021 par sa fille de "viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant", a eu le soulagement de voir que l'affaire a été classée sans suite pour prescription. Et il y a dix jours, a eu lieu la condamnation de Coline Berry-Rotjman pour diffamation envers son ex-belle-mère Jeane Manson. Mais quand bien même l'affaire semble être derrière lui, elle a beaucoup affecté sa vie personnelle.

"Il n'y a rien de plus douloureux que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis, a fortiori par sa fille" a-t-il déclaré au journal. Une douleur partagée par sa femme Pascale Louange et sa fille Joséphine qui ont elles aussi été impactées par l'affaire. "Depuis plus de deux ans, je vis une situation bouleversante au sein de ma famille et dans les médias. Aujourd'hui, je me sens libérée", avait déclaré Joséphine il y a peu. Pascale Louange, a beaucoup souffert elle aussi de la situation, déclarant "vivre un cauchemar éveillé depuis deux ans".

Il y a une troisième personne, qui n'a que 8 ans, qui elle a aussi a été une victime collatérale dans cette affaire. Il s'agit de sa fille Mila. "Ma fille de 8 ans ne connaît pas l'existence de Coline - qui m'avait écrit : 'Je ne verrai ton enfant que lorsque tu seras mort.' Pour les besoins de l'enquête, elle a dû être entendue par la brigade des mineurs. Envoyer notre enfant là, c'était terrible pour ma femme et moi. Pour mon autre fille Joséphine aussi, qui se bat pour moi, ces accusations ont eu des conséquences difficiles", explique l'acteur.

Dans la suite de l'entretien, tentant de comprendre sa fille Coline et la raison de ses accusations envers lui, Richard Berry a évoqué "une jalousie" de sa part vis-à-vis de Joséphine justement. Et d'expliquer aussi : "ces accusations ont surgi en 2014, au moment où j'ai annoncé la naissance à venir de mon troisième enfant avec ma femme Pascale. Coline était aussi enceinte. Je cherche des éléments d'explication dans ces concomitances, mais au fond je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela."

Meurtri par ces accusations, Richard Berry n'a pas souhaité porter plainte contre Coline car "malgré la douleur, [il] reste son père."