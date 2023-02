Marion Cotillard pimpante et discrète en doudoune et bonnet, face à Nathalie Péchalat radieuse entre copines

La promotion de son nouveau film (Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu) enfin terminée, après plusieurs semaines intenses, Marion Cotillard a filé se détendre à la salle Pleyel, le jeudi 9 février pour un spectacle inattendu : de la danse classique ! La troupe de Julien Lestel donnait en effet sa grande soirée de gala "Rodin - Ballet Julien Lestel", un show exceptionnel qui a attiré de nombreuses célébrités.

L'actrice, notamment, était très discrète dans son épaisse doudoune bleue assortie à son bonnet, et a en effet pu y croiser Alexandra Cardinale, ex-danseuse de l'Opéra de Paris devenue productrice, mais également les danseurs actuels Hugo Marchand, Inès Muntob et Jack Gasztowtt. Venue en solo, sans Guillaume Canet (probablement resté à la maison pour garder leurs deux enfants, Marcel et Louise), la pimpante actrice, qui avait misé sur un très beau rouge à lèvres, y a également retrouvé Nathalie Péchalat, la femme de Jean Dujardin, qui passait elle aussi une soirée en célibataire et sans ses filles Jeanne (7 ans) et Alice (2 ans).

Vêtue d'un long manteau à carreau, l'ex-patineuse était radieuse et semblait ravie de retrouver l'autrice Eliette Abécassis, avec qui elle a passé toute la soirée. Autre duo de copines, la violoniste Anne Gravoin et l'actrice Caterina Murino, qui se sont amusé à poser toutes les deux ou en compagnie d'Anne Parillaud.

Dominique Desseigne en famille, Martin Lamotte amoureux

Le monde du cinéma était également plutôt bien représenté par l'acteur Martin Lamotte. Plutôt rare dans ce genre d'événement, le comédien était en compagnie de sa femme, Sophie, qu'il a épousée en 2021 après un coup de foudre en 2017. "J'ai su instantanément", avait-il confié à son sujet lors d'une interview sur leur rencontre, lors d'un mariage. Et apparemment, les choses continuent de bien se dérouler entre eux : à en juger par les photos, ils sont toujours aussi amoureux !

Alain Terzian, producteur et président de l'Académie des Césars durant plus de 15 ans a retrouvé la discrète Catherine Jacob, très chic sous son chapeau noir. Enfin, le patron de TF1 Gilles Pélisson et sa femme se sont montrés très enjoués devant Romain Sardou et sa compagne, ainsi que devant l'homme d'affaires Dominique Desseigne, venu avec son fils Alexandre et la compagne de celui-ci. Une apparition commune pour le spectacle de celle qui partage sa vie depuis des années, Alexandra Cardinale, et qui marque leur réconciliation très attendue !