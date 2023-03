Erika Moulet : Apparition exceptionnelle avec son mari, père de ses 3 enfants et grand artiste

Ce lundi 27 mars au Pachamama, qui est un célèbre club-restaurant situé dans le 12e arrondissement de Paris, se tenait la première édition de La nuit des artistes. Un événement créé à l'initiative de l'ADAMI (société de services aux artistes-interprètes, ndlr), visant à récompenser les acteurs et musiciens pour leurs oeuvres. Une soirée à laquelle de nombreuses célébrités se sont rendues. À commencer par l'animatrice Erika Moulet, qui était accompagnée de son mari Bachar Mar-Khalifé, un chanteur et musicien avec lequel elle est maman de trois enfants : Kéandre, Ernest et Nirvana.

Un couple qui ne se montre que très rarement publiquement. Pour le magazine Public, en 2019, elle se confiait sur leur rencontre : "C'était un truc totalement improbable. Un pote que je n'avais pas vu depuis dix ans m'appelle un jour pour me dire qu'il fait un concert avec un percussionniste du Liban, et c'était Bachar". À noter que juste avant de mettre les pieds au Pachamama ce lundi, les deux tourtereaux ont partagé un selfie sur Instagram, juste devant l'Arc de Triomphe. Une fois sur place, ils ont pu constater le nombre impressionnant d'artistes qui ont répondu présent pour cet événement inédit.

Une pluie de stars

Loup-Denis Elion, ancienne star de Scène de Ménages, qui rendait récemment un vibrant hommage à une autre figure de la série, à savoir Marion Game, a répondu à l'appel, tout comme Nicole Ferroni et Laurent Olmedo, notamment connue pour avoir fait partie du casting de la saga Camping. Gaël Cottat, que le public connaît pour son rôle dans la série Soda aux côtés de Kev Adams et William Lebghil, était lui aussi de la partie. Mais les projecteurs étaient surtout braqués sur Vincent Lindon et Sandrine Bonnaire, récompensés au cours de cette soirée pour leurs travaux respectifs. Le premier a été élu "artiste de l'année", et la seconde a remporté le prix "vie d'artiste".

Se sont également déplacés pour cette soirée : Edouard Ferlet, Violaine Cochard, Jean-Charles Chagachbanian, Jean Dell, Philippe de Monts, Marie Hennerez, Myla Rosenfeld, Princess Erika, Gabrielle Lazure, Fatoumata Diawara, Alain Privat, Imany, Axel Bauer, Rhoda Scott, Serge Riaboukine, Caroline Loeb, Isabelle Giordano, Cécilia Hornus, Odile Vuillemin, Charlélie et Yamée Couture, Enola Cosnier, Corinne Touzet, Anne Bouvier (récemment interviewée par Bernard Montiel dans "Olympiascope"), Carole Richert, Marilou Aussiloux, Alain Chamfort et Cécile Bois. Du beau monde !