Erika Moulet mariée avec un chanteur et musicien reconnu

Samedi 19 juin 2021, France 2 lance le coup d'envoi de la nouvelle et 32e saison de Fort Boyard. Les téléspectateurs vont pouvoir retrouver les personnages de Passe-Partout, Blanche/Rouge (Delphine Wespiser) mais aussi Big Boo et Cyril Gossbo (Cyril Féraud) ainsi que le petit nouveau : Gary Boo, un trappeur canadien incarné par Jean-Marc Généreux. Parmi les participants cette année, on retrouvera Camille Lacourt, Iris Mittenaere, Michel Sarran ou encore Nabilla et son mari Thomas Vergara.

Mais ce samedi ce sont Laetitia Milot, Jean-Baptiste Marteau, Vaimalama Chaves, Lou, Richard Orlinski et Erika Moulet qui vont tenter de gagner un maximum d'argent pour l'association EndoFrance. À cette occasion, Purepeople.com a voulu faire le point sur la situation amoureuse d'Erika Moulet. L'animatrice, partage sa vie depuis près de dix ans avec Bachar Mar-Khalifé. Ils se sont mariés et ont eu ensemble trois enfants, Kéandre (7 ans), Ernest (5 ans) et sa petite dernière, Nirvana, née le 13 mars 2018.



Qui est Bachar Mar-Khalifé ?

Erika Moulet se veut discrète concernant leur vie de famille mais la jolie brune de 39 ans a déjà livré des confidences sur son couple, et notamment sur les circonstances de leur rencontre. "C'était un truc totalement improbable. Un pote que je n'avais pas vu depuis dix ans m'appelle un jour pour me dire qu'il fait un concert avec un percussionniste du Liban, et c'était Bachar", a-t-elle révélé pour Public en 2019. Car oui, Bachar est un musicien franco-libanais confirmé.



Fils de Marcel Khalifé, un des monuments de la chanson arabe, il a débarqué en France à l'âge de six ans, avec sa famille qui a fui la guerre du Liban. Il s'est formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avec son frère Rami Khalifé. Après quoi, il a travaillé avec des chefs d'orchestre de renom et a participé à plusieurs projets qui mélangent jazz, world music, électro et hip-hop avec des artistes comme Bojan Z, Carl Craig, Kery James ou encore Christophe. Bachar Mar-Khalifé a également composé la musique de plusieurs films comme Layla Fourie (2013) et Fièvres (2015). Sans oublier les sorties de ses quatre albums : Oil Slick (2010), Who's gonna get the ball from behind (2013), Ya Balad (2015) et The Water Wheel A Tribute To Hamza El Din (2018).