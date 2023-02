Estelle Denis souhaite un bon anniversaire à son étrange sosie : elle partage une photo très étonnante

Estelle Denis est heureuse en ce moment et il y a de quoi. La journaliste de 46 ans est à la tête de sa propre émission, tous les midis sur RMC et en plus de ça, elle a retrouvé l'amour. Connue pour avoir été en couple pendant de longues années avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, elle partage désormais la vie du navigateur Marc Thiercelin depuis plusieurs mois maintenant. Les deux tourtereaux ont officialisé leur amour il y a quelques semaines de ça lors de l'avant-première du film Mon héroïne, où ils sont apparus très complices.

Une nouvelle histoire d'amour qui semble donner des ailes à la mère de Victoire (18 ans) et Merlin (15 ans) puisqu'elle s'est laissée aller à une petite blague pour l'anniversaire d'un bon ami à elle. Sur son compte Instagram, la native de Paris a publié dans sa story une photo où on peut la voir à côté d'une autre femme qui semble être son sosie. À bien y regarder, il s'agit en fait du journaliste Jean-Philippe Doux, collègue pendant de longues années d'Estelle Denis et qui fête son anniversaire en ce 3 février. Ce dernier a donc fait une petite blague en se grimant de manière à ressembler à l'animatrice, ce qui la fait encore beaucoup rire. "Je ne me lasserai jamais de poster cette photo, le jour de ton anniv ! Happy birthday mon ami", ajoute-t-elle sur sa story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Faustine Bollaert participe aux célébrations sur Instagram

Jean-Philippe Doux fête aujourd'hui ses 51 ans et sa carrière professionnelle lui a permis de se lier d'amitié avec plusieurs têtes d'affiches du PAF. Outre Estelle Denis, le journaliste est très proche de Faustine Bollaert. L'animatrice en couple avec Maxime Chattam n'a pas oublié l'anniversaire de son grand copain, puisqu'elle a également tenu à le célébrer sur son compte Instagram. "Tu bouges pas !!! Happy yo mon frère", écrit-t-elle, avant d'ajouter : "Notre première photo, il y a 11 ans..."

Deux beaux messages d'amitié de la part d'Estelle Denis et Faustine Bollaert, qui n'ont pas oublié l'anniversaire de leur grand copain, Jean-Philippe Doux !