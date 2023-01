Faustine Bollaert intransigeante avec son mari Maxime Chattam : l'écrivain dit tout de leur relation parfois très cash

Le dernier livre de Maxime Chattam, La constance du prédateur, est sorti le 2 novembre 2022. Depuis, il caracole en tête des ventes. Référence incontournable dans le monde des romanes policiers, l'écrivain de 46 ans offre de nouvelles sueurs froides à ses millions de lecteurs à travers le monde.

C'est avec passion que Maxime Chattam est venu parler de sa dernière oeuvre dans Quelle époque ! samedi 21 janvier sur France 2. Face à Léa Salamé et Christophe Dechavanne - qui a officialisé hier la fin de son histoire d'amour avec la soeur d'une célèbre actrice - le romancier s'est confié sur l'écriture, mais pas que. Marié depuis 2012 à l'animatrice Faustine Bollaert depuis 2012, papa de deux enfants, Abbie et Peter, Maxim Chattam a évoqué son couple et comment son épouse le guide dans l'élaboration de ses livres, quitte à se montrer parfois très directe. Pas de langue de bois entre Faustine Bollaert et son mari !

Faustine Bollaert trop dure avec Maxime Chattam ?

"Non, elle n'est pas dure, elle est juste parce qu'elle me connaît mieux que n'importe qui. Elle sait vers quoi mes travers vont m'amener. Moi je vais être un obsessionnel de l'histoire, je vais vouloir raconter l'histoire, je vais vouloir que mon sous-texte existe sans être trop omniprésent, je vais penser à tous ces détails techniques", a expliqué Maxime Chattam avant que Léa Salamé ne lui demande si Faustine Bollart lui dit parfois : "Ce personnage là, tu te fais plaisir mais moi tu m'emmerdes."

"Ouai, elle peut dire ça, mais surtout elle va me ramener ce qui est l'essentiel d'un livre avant, l'être humain. Elle va surtout me dire : 'Ok, je vois où tu veux aller mais j'ai envie que ce personnage là soit plus dense, plus riche, plus nourri", a ajouté Maxime Chattam, précisant que La constance du prédateur est le premier livre qu'il a réussi à écrire "à peu près bien", sans avoir trop de commentaires de sa femme en retour.