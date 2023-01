Christophe Dechavanne est "un coeur à prendre" : il officialise sa rupture avec la soeur d'une célèbre actrice

Rares apparition de Christophe Dechavanne et Elena Foïs

Christophe Dechavanne et Elena Fois, médecin de profession, ont formé un couple très discret. Rares sont les fois où ils se sont affichés ensemble. Ils s'étaient rendus ensemble à la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo organisée à l'Hôtel des Invalides à Paris le 9 septembre 2021. On les avait également vus lors des obsèques célébrées en l'église Saint-Germain des Près le lendemain, le 10 septembre.

C'est lors du premier confinement, au printemps 2020, que le papa de 3 enfants - Ninon, Pauline et Paul-Henri - avait rendu leur histoire d'amour publique. "Dans une interview à Femme Actuelle, Christophe Dechavanne avait témoigné tout son soutien à sa compagne : "Je n'ai pas vu la femme de ma vie depuis près de trois semaines. C'est un manque terrible, on le vit très mal... Ma femme, ce héros. Elle et ses collègues sont d'une abnégation et d'un courage extraordinaire , au-delà, même. (...) Mais oui, c'est vrai en ces temps-ci, le plus difficile pour moi, c'est vraiment le manque de la femme que j'aime. Quand on n'est pas ensemble, on est tristes (...) Je regrette de ne pas avoir une blouse blanche pour être à fond à ses côtés."

Une histoire d'amour qui s'écrit tout à présent au passé...