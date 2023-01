Diaporama : Christophe Dechavanne est "un coeur à prendre" : il officialise sa rupture avec la soeur d'une célèbre actrice

Exclusif - Christophe Dechavanne - Enregistrement du jeu "À Prendre Ou À Laisser" (APOAL) présenté par Christophe Dechavanne et diffusé sur C8 à Paris, France, le 1er juin 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Christophe Dechavanne et sa compagne Elena Foïs - People arrive à la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris le 9 septembre 2021 © Panoramic / Bestimage © BestImage

Christophe Dechavanne avec sa fille Ninon - Ouverture la Fête des Tuileries du samedi 28 juin au dimanche 24 août 2014, qui fête cette année 2 anniversaires : les 50 ans de cinéma de Claude Lelouch et les 30 ans de la Fête des Tuileries. Paris le 27 juin 2014 © BestImage

Exclusif - Christophe Dechavanne et sa compagne Elena Foïs - People arrive à la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris le 9 septembre 2021 © Panoramic / Bestimage © BestImage

Christophe Dechavanne et sa compagne Elena Foïs lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

Christophe Dechavanne et sa compagne Elena Foïs lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

13 / 19