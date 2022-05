Faustine Bollaert : Son fils Peter, 6 ans, se prend pour... son mari, étrange confidence !

Quand Faustine Bollaert n'est pas aux commandes de Ça commence aujourd'hui, Prodiges ou encore La Boîte à secrets sur France 2, c'est en famille qu'elle passe le plus clair de son temps. Pas fan des mondanités, l'animatrice de 43 ans habite loin de Paris et profite de chaque instant libre avec les siens, son époux Maxime Chattam et leurs deux enfants, Abbie et Peter (respectivement 8 et 6 ans). Et si elle est discrète sur sa vie privée, Faustine Bollaert aime néanmoins partager quelques moments de son intimité avec ses abonnés sur Instagram. Et le dernier en date concerne une drôle d'anecdote sur son fils Peter !

En effet, quel ne fut pas la surprise des abonnés de Faustine Bollaert en découvrant le message écrit par le cadet de cette dernière et de Maxime Chattam, sur Instagram. "Quand mon petit garçon se prend pour mon mari", a-t-elle partagé, avec des emojis, visiblement très amusée par le message de Peter. Sur le message, il lui a écrit : "Chèri tu è nul an math". On ignore ce à quoi fait référence le petit garçon de bientôt 7 ans, mais sa mère n'a pas manqué de lui répondre en le corrigeant. "Et toi tu es nul en orthographe mon amour !", a lâché l'animatrice à son fils. Il faut dire que s'il est difficile de vérifier si oui ou non la mère de famille n'est pas brillante en mathématiques, on peut d'ores et déjà affirmé que pour le moment, Peter Chattam n'a pas hérité de la plume de son illustre père !

"Monsieur Bollaert" et fier de l'être

Faustine Bollaert est bien entourée. Si elle est souvent amusée par ses enfants, elle peut aussi compter sur son époux pour rendre sa vie toujours pleine de surprises, et ce malgré les années passées ensemble. Depuis leur coup de foudre, le romancier et l'animatrice semblent toujours plus soudés et complices. Et si les enfants ont pu souffrir de la notoriété de leurs parents, comme l'a confié Faustine Bollaert, Maxime Chattam, lui, vit très bien la sur-exposition de son épouse. Alors que Télé 7 jours a publié en décembre dernier sa Une avec l'animatrice, l'écrivain a déclaré publiquement son amour à son épouse. "Ah, et sinon j'adore cette photo", a-t-il lanc" sur Twitter, ajoutant en hashtag être "fier d'être Monsieur Bollaert". C'est dit !