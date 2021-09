Faustine Bollaert maman : son fils Peter a été traumatisé par le Covid-19

Faustine Bollaert a partagé une habitude prise par son fils Peter, 6 ans, au tout début de la pandémie de Covid-19. La présentatrice de 42 ans, qui est aussi la maman d'Abbie, âgée de 8 ans, a expliqué que son petit garçon refusait catégoriquement les baisers, peut importe de qui ils provenaient ! Gestes barrières obligent, le jeune Peter a souhaité suivre les indications des médecins et les mettre en pratique même à la maison ! Trop jeune pour comprendre, le fils de Faustine Bollaert et de Maxime Chattam a pris les recommandations un petit peu trop au pied de la lettre !

Celle qui anime l'émission Ca commence aujourd'hui sur France 2 et qui chapeaute son propre magazine, Entre Nous, confiait que tout est maintenant rentré dans l'ordre. "Le baiser a lentement repris de la place dans nos vies, pour mon fils aussi. Il a compris que le vaccin protégeait. Il est rassuré, plus serein dans cette vie un tout petit peu plus insouciante qu'il y a quelques mois", expliquait la présentatrice qui fait la Une du Télé Magazine de cette semaine.