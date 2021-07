Faustine Bollaert : Sa fille Abbie a déjà 8 ans, c'est fou comme elle est grande !

Faustine Bollaert, maman absente

Faustine Bollaert et Maxime Chattam sont parents de deux enfants : Abbie, qui fête ses 8 ans le 18 juillet 2021, et Peter, 6 ans, que l'on a récemment découvert dans un adorable maillot de foot. Il est l'heure, pour la présentatrice, de profiter de ses trois amours. Entre ses émissions et l'élaboration de son magazine Entre Nous, elle n'a simplement plus de temps pour elle... d'autant qu'elle ne vit pas à Paris, mais qu'elle y travaille. "J'essaie au maximum de passer le mercredi avec mes enfants et de travailler chez moi le lundi pour faire les courses et le ménage, comme tout le monde, expliquait-elle dans les colonnes de Nous Deux en juin dernier. Mes enfants ont la chance d'avoir un papa qui travaille à la maison. Je n'habite pas à Paris, donc je dois parfois y dormir pour des tournages, mais ils savent que j'adore ce que je fais et que je suis heureuse. A chaque fois que je pars je leur dis : 'C'est super on va avoir plein de choses à se raconter.'" Ils auront, effectivement, de nombreux récits en tête en rentrant à la maison...