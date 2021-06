Faustine Bollaert fière de son fils Peter (6 ans) : elle immortalise une étape importante

Faustine Bollaert est sur tout les fronts ! L'animatrice de Ca commence aujourd'hui, diffusée l'après-midi, du lundi au vendredi, sur France 2, vient de sortir son magazine, Entre Nous, qu'elle décrit comme étant dans "la continuité de l'émission". Sur Instagram, la maman de Peter, 6 ans et Abbie, 8 ans, a partagé quelques photos de son quotidien et a fait une grande nouvelle !

Après une parenthèse ensoleillée à Marrakech avec ses amis, la présentatrice-star du groupe France Télévisions est ensuite rentrée à Paris.

Maman gaga, la journaliste a dévoilé une photo de son garçon. Le jeune homme, fan des Bleus et qui a certainement suivi le match France-Portugal avec ses parents mercredi 23 juin, apparaît de dos. Il est habillé d'un maillot de foot floqué à son nom et du numéro 6, en référence à son âge. "Bonne journée à tous", écrit simplement la maman en guise de légende.

Faustine Bollaert aux commandes d'une nouvelle émission



A travers ses stories Instagram, celle qui partage sa vie avec l'écrivain Maxime Chattam, a également fait une grande nouvelle : elle va rejoindre l'émission Prodiges, le concours de musique classique dédié aux enfants et adolescents, en tant que présentatrice !

Elle remplace ainsi Marie-Sophie Lacarrau, qui avait animé les saisons 6 et 7 et succèdait à Marianne James et Daphné Bürki. Une "grande fierté" que Faustine Bollaert a souhaité communiquer à ses 342.000 followers sur le réseau social, qui pourront regarder leur animatrice favorite très prochainement sur la deuxième chaîne !