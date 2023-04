Estelle Lefébure célibataire, elle révèle ce qui fait "peur à certains hommes..."

Mannequin, actrice... tout lui réussit ! Les téléspectateurs retrouveront très prochainement Estelle Lefébure dans un double épisode inédit de la série Léo Mattéi, brigade des mineurs. C'est le jeudi 13 avril 2023, précisément, que la comédienne fera des siennes sur TF1 dans le rôle d'une mère dont le fils a disparu, face au patron du show, Jean-Luc Reichmann. Forcément, cette histoire l'a beaucoup émue dès la première lecture, elle qui accorde une importance toute particulière à la famille.

Ses aînées sont désormais bien grande. On connaît Emma Smet pour avoir incarné Sofia Daunier-Jacob dans la série Demain nous appartient. Ilona, sa grande soeur - elles sont toutes deux filles de David Hallyday - est elle aussi mannequin et elle a récemment accueilli un petit garçon. Ce qui fait d'Estelle Lefébure une jeune grand-mère de 56 ans. "Je suis tellement heureuse de l'être, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Je vais profiter de mon petit-fils qui va grandir sous nos yeux. C'est top d'avoir des grands-parents très jeunes et sportifs. Pour l'heure, c'est encore un bébé et je dois avouer que j'aime particulièrement les premiers mois d'un nourrisson !"

C'est peut-être un gros challenge en effet

Elle a passé le flambeau à Ilona qu'elle décrit déjà comme une "maman incroyable". Estelle Lefébure a également un petit adolescent de 12 ans, Giuliano, qui est déjà tonton, qu'elle a eu avec son ancien compagnon Pascal Ramette. Vous l'aurez compris, sans David Hallyday, Arthur ou l'un de ses célèbres anciens partenaires, Estelle a trouvé un équilibre familial très harmonieux... dans lequel il pourrait être difficile de s'insérer, en tant que prétendant. "C'est peut-être un gros challenge en effet, qui peut faire peur à certains hommes, admet-elle. Et en même temps, je me dis que ce n'est pas si compliqué. Je ne suis pas foldingue, même s'il m'arrive d'avoir mes petits moments de folie sympas, j'ai un petit côté rock mais jamais dans l'excès. Ce devrait être possible, non ?" C'est tout ce qu'on lui souhaite...

