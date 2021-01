Étienne Draber "mort de tristesse" : le cri de douleur de sa fille à Emmanuel Macron

Après la tristesse, la colère. Stéphanie Bataille, la fille du comédien Étienne Draber, écume les plateaux télé afin de raconter l'histoire de son père, décédé de la Covid-19. Invitée de C à vous (France 5) le mardi 26 janvier 2021, elle a expliqué que son papa avait contracté le virus lors d'une opération à l'hôpital. Quelques jours après sa sortie, il a été testé positif. C'est le début du cauchemar.

Admis dans l'unité spéciale Covid-19 de la Pitié-Salpêtrière, Étienne Draber n'a pu voir sa fille que par des écrans. "Sortez-moi de là, je vais crever", avait alors supplié l'acteur de 81 ans. "On ne peut rien faire, c'est non. C'est une prise d'otage. C'est odieux, c'est inqualifiable (...) Je ne veux plus que ça existe. Je demande au président de la République de me recevoir. J'aimerais me porter volontaire, aider, trouver des solutions", a appelé Stéphanie Bataille.

À l'hôpital, les infirmières étaient "effondrées" : Étienne Draber avait alors cessé de s'alimenter. "Il s'est laissé mourir et il est mort de tristesse. Je n'ai pas honte de le dire (...) Ça n'existe nulle part de priver les personnes de leurs proches", a-t-elle poursuivi. Pour Stéphanie Bataille, la "triple peine" a été d'entendre cette remarque du service hospitalier : "Vous pourrez le voir au dernier moment". "C'est inacceptable. C'est au dernier souffle que vous aidez quelqu'un, vous ?", s'est-elle insurgée. Endeuillée et en colère, Stéphanie Bataille a ainsi écrit à Emmanuel Macron afin de capter son attention sur ce problème des visites.