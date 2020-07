Apolline de Malherbe : Son compagnon Harold Hauzy, pas étranger à la politique

Le 24 août prochain, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la matinale de RMC, dans l'émission toujours appelée actuellement Bourdin Direct et présentée par Jean-Jacques Bourdin. Après avoir été le joker du journaliste pendant sept ans, c'est tout naturellement qu'elle a été choisie par les directeurs du groupe pour pallier son départ.

Lors d'une interview accordée au Parisien, elle s'est confiée pour la première fois sur cette belle promotion qui fait d'elle la première femme à présenter une matinale info radio/TV en France. "C'est le choix de mes boss, là où d'autres n'ont jamais osé, et je leur dis 'chapeau !' Pourquoi s'interdirait-on encore cela aujourd'hui ? Je suis une femme de 40 ans, mère de famille, qui vit dans notre époque et aime le monde. Ma seule ambition est que les gens soient heureux de se réveiller avec moi. Et que les femmes qui pensaient 'c'est une radio d'hommes' se disent qu'elle est pour tout le monde."

Et il est vrai qu'Apolline de Malherbe incarne parfaitement la femme moderne. En plus de son aplomb dans le milieu du journalisme, elle a aussi réussi sa vie personnelle. Comme elle le dit plus haut, elle est une mère de famille comblée avec trois enfants à sa charge. Ses deux aînés, des garçons nés en 2007 et 2010, sont issus de sa première union avec le diplomate Alexis Morel. Après leur divorce, elle a retrouvé l'amour auprès d'Harold Hauzy, qui n'est autre que l'ancien conseiller en communication de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, puis à Matignon lorsque ce dernier est devenu Premier ministre. Il a également été directeur de la communication de la ville d'Évry, dont le même Valls fut le maire de 2001 à 2012. Et en mars 2018, le magazine Stratégies annonçait qu'il avait créé un cabinet de conseil en stratégie de communication, baptisé Objet H.

Ensemble, ils ont accueilli en 2017 leur fille Hannah et ils se sont pacsés la même année. En avril 2018, la rumeur courait qu'ils attendaient leur deuxième enfant, mais la jolie brune de 40 ans n'a jamais confirmé.