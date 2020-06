Jean-Jacques Bourdin quitte la matinale de RMC: le nom de sa remplaçante dévoilé

C'est un choc que s'apprêtent à vivre les auditeurs de RMC. À la rentrée prochaine, ils ne retrouveront pas la voix de Jean-Jacques Bourdin à leur réveil dans l'émission à son nom Bourdin Direct. En effet, Le Parisien a révélé au début du mois de juin que le célèbre journaliste ne rempilerait pas pour une vingtième année au micro de la station de radio.

Depuis cette annonce surprise, le mari d'Anne Nivat ne s'était pas encore exprimé sur le sujet, jusqu'à ce mardi 30 juin 2020. Loin de vouloir faire de grands discours, Jean-Jaques Bourdin a tout naturellement confirmé son départ de la matinale auprès d'un auditeur avec qui il parlait de son activité d'hôtelier dans le Jura. "André, tu nous tiens au courant ! Moi je pars le 10 (juillet), mais avant le 10, tu nous tiens au courant. (...) Je pars en vacances et puis tu ne me retrouveras pas à la rentrée, je te le dis tout de suite", lui a-t-il expliqué avec la franchise qu'on lui connaît. La date est donc fixée !

Après cet appel, l'interviewer de 71 ans redouté par les politiques a indiqué qu'un communiqué était attendu dans la journée pour officialiser son retrait de l'antenne dès 6h30 du matin. Et en effet, un peu plus tard, il n'y avait plus aucun doute permis, les révélations du Parisien étaient enfin confirmées. Que ses fidèles auditeurs se rassurent, Jean-Jacques Bourdin sera toujours un élément incontournable de RMC avec sa fameuse interview politique et quotidienne à 8h30. Une manière pour lui de se consacrer pleinement aux prochaines élections présidentielles en 2022.

En ce qui concerne la matinale Bourdin Direct, qui sera certainement rebaptisée, la station a choisi de faire confiance à Apolline de Malherbe. Une suite logique pour la journaliste puisqu'elle est le "joker habituel" de Jean-Jacques Bourdin. "À partir du lundi 24 août, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la matinale de RMC et en simultané sur RMC Découverte, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30. Elle sera la première femme à présenter une matinale info radio/ TV en France", explique la station à travers le communiqué. Elle sera "accompagnée d'une équipe de journalistes" et "apportera son regard quotidien sur l'information avec des débats et recevra chaque matin les acteurs de l'actualité".