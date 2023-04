Eugénie d'York dévoile son (énorme) baby bump dans une robe à fleurs à petit prix

Invitée à un mariage à Mayfair, la princesse Eugénie a dévoilé son joli ventre rond dans une longue robe florale de la marque Veronica Beard (affichée au prix de 148 euros mais déjà en rupture de stock). Un prix qu'on peut qualifier de modeste pour une princesse. Très élégante, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson portait également un long manteau beige en laine à gros boutons noirs griffé Max Mara ainsi que des escarpins crèmes assortis. Venu avec son époux Jack Brooksbank, la future maman était rayonnante avec une mise en beauté naturelle et ses longs cheveux bruns étaient disciplinés à l'aide d'un serre-tête rose très sage.

Jack, quant à lui, était élégant dans un gilet bleu marine, une cravate jaune et un costume alors qu'il arrivait à l'événement avec son épouse royale. La fille cadette du duc et de la duchesse d'York, âgée de 33 ans, et son époux ont voyagé à bord d'un bus londonien rouge traditionnel, et des photos montrent Eugenie quittant le véhicule. De nombreuses photos ont été relayées via le site Daily Mail. Par ailleurs, on ne connait pas l'identité des mariés qui ont eu le privilège d'avoir le couple royal comme invités.