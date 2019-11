Eva Amurri enceinte : Elle se sépare peu après l'annonce de la grossesse

Alors que madame est enceinte de son troisième enfant, Eva Amurri et son mari Kyle Martino ont annoncé qu'ils se séparaient. Après huit ans de mariage, le couple "prend un nouveau chemin" comme ils l'écrivent dans un communiqué officiel.

Le couple a déjà deux enfants, Marlowe Mae (5 ans) et Major James (3 ans). Ils attendent un petit garçon. La fille de Susan Sarandon et son mari, ancien joueur de football américain pour les Los Angeles Galaxy reconverti en journaliste, déclarent qu'"après mûre réflexion et beaucoup de travail sur leur relation", ils ont "pris la difficile décision de vivre leur couple séparément".

Pour autant, ils assurent qu'ils restent bons amis. "Nous sommes engagés et excités d'élever nos trois magnifiques enfants comme des amis et des partenaires de vie, nous avons un respect infini l'un pour l'autre. Nous sommes si reconnaissants des cadeaux merveilleux que nous avons créés. (...) Avec le temps, nous avons réalisé que le meilleur chemin vers le bonheur était de prendre des directions différentes et nous avons hâte de renforcer cette nouvelle relation."

On ne peut que les croire ! Le lendemain de cette annonce, le couple se retrouvait déjà pour assister à Disney on Ice. Eva Amurri a posté en story une vidéo vendredi soir sur Instagram avec son futur ex et leurs deux enfants. On peut lire en légende "la famille pour toujours".

Très active sur son blog Happily Eva After, l'actrice avait déjà semé plusieurs indices indiquant que son couple n'était pas au beau fixe. L'un des problèmes majeurs étant leur divergence sur le rôle de chacun dans la parentalité. Elle disait que Kyle Martino s'était "impliqué au minimum pour l'aider avec les enfants" alors même qu'elle travaillait à temps plein.