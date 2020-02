Eva Queen : Sa soeur Jazz, sa maman Zoey pour le lancement de sa collab Jennyfer

Elle a très tôt évoqué sa passion pour les tendances vestimentaires. "Accro à la mode, j'tombe pas dans les codes, une Litavis, diva. Make up de cagole, faire la grosse folle, ça c'est trop peu pour moi", chantait Eva Queen en 2018 dans son titre Mood, le tout premier de sa jeune – mais très prometteuse – discographie. Et voilà que son rêve se réalise comme dans un conte de fées. Elle qui n'hésite pas à mentionner Balenciaga ou Rolex dans son album Queen a participé à la création d'une collection capsule de pièces de prêt-à-porter avec Don't Call Me Jennyfer. Hoodies, T-shirts, jeans et accessoires... elle a mis toute sa créativité à contribution pour dessiner de nouveaux modèles inspirés de son style personnel à des prix très accessibles. Il n'y a plus qu'à se servir !

Pour célébrer la réalisation de cette ambition intime, Eva Queen a réuni petits et grands, le 7 février 2020, rue Notre Dame de Nazareth dans le troisième arrondissement de Paris. Pour la soutenir, la jeune fille de 18 ans a pu compter sur sa famille, "le sang de la veine" : sa maman Zoey ainsi que sa grande soeur Jazz et son époux Laurent Correia, venus tout droit de Dubaï pour épauler l'artiste. Comme quoi le clan est numéro un dans l'ordre de ses priorités, Eva n'a pas hésité à accorder quelques clins d'oeil à certains de ses proches dans sa collection. L'un des sacs à main a été baptisé Chelsea, comme sa petite nièce. Il est également possible de trouver un T-shirt Caldou – son neveu s'appelle Cayden –, un body Jazz et une veste Zoey...