Ève Angeli heureuse à la campagne : son bonheur loin de Paris en "évitant le métro et le RER"

Le grand public l'a connue au début des années 2000 grâce à des émissions de télévision telles que Graines de stars ou encore La Ferme Célébrités. Depuis, si sa notoriété est quelque peu retombée au fil des ans, Ève Angeli a pourtant continuer sa carrière et a tracé son propre chemin. Pour leur édition du vendredi 17 mars 2023, nos confrères de Closer sont allés à sa rencontre. Et à en juger par cette interview, la chanteuse est complètement transformée, pour la sortie de son nouvel et septième album intitulé Je sème.

Une métamorphose rendue possible notamment par un choix de vie qui lui a permis de retrouver sa sérénité. Elle a ainsi décidé d'éviter Paris et l'Île-de-France - et en particulier les transports en commun - pour s'établir à la campagne, où elle a pu poursuivre son parcours à l'abris des projecteurs mais toujours dans le coeur des spectateurs. "Je suis une chanteuse de province, une artiste populaire avec des valeurs simples. Partager avec le public, dans les villages, voilà mon bonheur", affirme-t-elle en préambule.

Ma maison est mon antre

Car il faut bien reconnaître que le mode de vie y est totalement différent de ce qu'elle avait pu connaître auparavant. "Ma maison est mon antre. J'aime mon jardin, la mer, la campagne. Si j'ai hâte de jouer en live et que le show s'annonce rock, je suis toujours venue à Paris comme une mercenaire, en évitant le métro et le RER", confesse-t-elle. Il faut dire que les escapades dans la capitale française sont devenues plus rares avec le temps pour l'artiste aujourd'hui âgée de 42 ans. "Ma dernière prestation dans la capitale remonte à la première partie de Frank Dubosc, à l'Olympia, en 2002. Je crains la presse, la critique, la pression du résultat...", avoue-t-elle.

De bonnes nouvelles pour la chanteuse donc, qui est aujourd'hui mariée et affirme vouloir un enfant. Car la star avait confessé avoir connu des périodes difficiles, notamment en raison de sa surmédiatisation et de l'image qu'elle pouvait avoir dans l'imaginaire commun.