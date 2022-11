Eve Angeli mariée : 12 ans d'écart, "très bel homme"... nouveaux indices sur son époux mystère ! (EXCLU)

Purepeople : Tu as de nombreuses actualités en cette rentrée 2022 !

Eve Angeli : C'est vrai ! Il y a la sortie du single Je Sème, le 4 novembre. L'album physique, avec 12 titres inédits, sortira le 25 novembre. Et je donne un concert le 19 novembre à Paris, au théâtre des étoiles. Ce sera en live, avec plusieurs musiciens, et ce sera à la fois les chansons qu'on connait, Avant de partir, La Felicita, et le nouvel album. Je réserve aussi quelques surprises rock. Ça sera un concert 100% live et 100% tubes.

Que peux-tu nous dire sur ce nouvel album ?

C'est le premier album que j'auto-produis vraiment toute seule. Il est 100% journal intime, il reflète ma personnalité avec des textes que j'ai écrits pour la plupart. On m'a fait de beaux cadeaux sur cet album. On m'a offert le titre Ma vie entre mes mains, qui est écrit par des auteurs compositeurs qui ont collaboré avec Johnny Hallyday, Kamil Rustam et Isabelle Bernal. J'ai aussi travaillé avec le batteur de Sting, Vinnie Colaiuta. C'est un album très rock qui envoie.

Y a-t-il une déclaration d'amour à ton mystérieux époux dans cet album ?

Il y a des thèmes fédérateurs, dans les paroles, notamment la paix et l'amour. Il y a des titres plus personnels dans lesquels je parle de ma nouvelle vie, du fait que j'ai rencontré l'homme de ma vie, du fait que je voudrais devenir mère. C'est autobiographique. Il y a des déclarations à mon époux. Il est loin du star système mais il est quand même heureux de la musique que je fais aujourd'hui. Être dans l'album, de manière indirecte, c'est un petit clin d'oeil qu'il accepte. Il est pudique, donc il faut lui tirer les vers du nez.

Comment vis-tu la différence d'âge avec ton mari ?

On a 12 ans d'écart. C'est quelqu'un qui prend vraiment soin de lui, qui est très sportif donc... bel homme ! Moi j'ai toujours préféré la maturité chez les hommes et ce côté rassurant, protecteur, que des fois ceux de mon âge ne véhiculent pas ça. Ils m'attirent moins.

Pourquoi as-tu restreint les commentaires sur tes réseaux sociaux ?

Pour être tout à fait transparente, c'est parce que l'homme de ma vie est sur Instagram. Et forcément, il avait tendance à lire les commentaires. Et par respect pour lui, j'ai préféré que ça ne soit que mes amis proches qui puissent commenter parce que je n'ai pas le temps de tout trier. Des fois on peut tomber sur des commentaires un peu limites. Quelque part, que je sois l'objet de désir, ça pouvait ne pas toujours lui plaire. Sans être jaloux, il m'aime, donc que d'autres m'aiment ça peut lui paraître un peu abstrait. Mais il n'est pas sur Facebook !

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.