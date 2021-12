Extrêmement maigre, une star de télé-réalité inquiète les internautes

Joey Turner a figuré pendant trois saisons dans l'émission de télé-réalité The Only Way Is Essex. Il a à la fois suscité la sympathie de certains téléspectateurs et la colère de milliers d'autres. Le jeune homme les divise encore sur les réseaux sociaux : ses photos le montrant extrêmement mince lui valent autant d'admiration que de reproches.

"Mondain jeune, mince et riche, souffrant d'un complexe de supériorité" : la bio Instagram de Joey Turner dresse son portrait ! Il partage avec près de 40 000 abonnés sa passion pour la mode, à travers des photos de lui et de ses sources d'inspiration. Les images qui le montrent inquiètent grandement les internautes. Joey a énormément maigri et s'en vante.

"Beau et pauvre de moi, j'ai des problèmes", s'amuse-t-il encore en légende d'une photo le montrant habillé d'une chemise noire transparente et en train de fumer une cigarette (à voir dans le diaporama). Ses followers ont évidemment réagi en commentant. "Icône", écrit un internaute. "Superbe", ajoute un deuxième. "Mon objectif de pommettes", "Comment faire pour te ressembler ?", renchérissent d'autres. Un abonné se montre beaucoup moins optimiste : "J'espère que tu recevras bientôt l'aide dont tu as besoin".

Depuis ses débuts télévisés en 2019, Joey a énormément changé. Sa transformation se veut pourtant volontaire : sur Instagram, le blondinet au look androgyne poste des clichés de ses sources d'inspiration, à savoir une Paris Hilton très mince dans les années 2000 et Kate Moss, visage de la vague des mannequins skinny.