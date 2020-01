Fabien Claude : Disparition du père du biathlète au Québec, un corps retrouvé

Martin Fourcade a également et des mots pour son coéquipier : "Je suis fier de Fabien, de l'équipe. On avait à coeur de faire ça pour lui. C'est beaucoup plus que du sport, c'est de l'aventure humaine et elle réserve parfois des coups durs et c'est dans ces moments que l'on sent que les hommes qui sont autour de nous sont de grandes valeurs. On avait à coeur de montrer ça à Fabien et lui a fait plus que de le montrer à tout le monde. Ce n'était pas facile de prendre le départ aujourd'hui."