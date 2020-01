Fabien Claude en deuil : Le corps de son père Gilles retrouvé sous la glace

La famille Claude est en deuil. La police du Québec a révélé samedi 25 janvier que le corps retrouvé la veille lors des recherches de cinq Français disparus dans un lac après une expédition en motoneige, était celui de Gilles Claude, 58 ans, père de trois biathlètes internationaux, Florent, Fabien et Emilien Claude. L'AFP annonce que le corps de Gilles Claude a été retrouvé à plus de deux kilomètres des points initiaux de recherche dans la rivière Grande décharge, dans une zone non balisée à l'embouchure du lac Saint-Jean où s'est produit l'accident. Cette zone "hors piste" est réputée dangereuse en raison de courants qui fragilisent la couche de glace. Le groupe était composé de huit touristes originaires de l'Est de la France, dont trois ont survécu à des blessures légères et à un choc nerveux. Leur guide, un Montréalais de 42 ans, est mort mercredi 22 des suites de ses blessures.

Le drame est survenu mardi 21 janvier 2020. Un accident s'est produit dans le nord du Québec pendant une excursion en motoneige. Gilles Claude, comme les sept autres touristes français, participait à ce voyage. L'accident s'est produit en début de soirée à l'embouchure d'une rivière partant du lac Saint-Jean, lorsque la glace a cédé sous le poids de plusieurs engins.

Une trentaine de policiers, parmi lesquels une douzaine de plongeurs, aidés d'hélicoptères et de drones, ont repris leurs recherches intensives samedi matin dans les eaux glacées du lac Saint-Jean, pour la quatrième journée consécutive, afin de retrouver les quatre autres touristes français. Il s'agit de Yan Thierry, 24 ans, Jean-René Dumoulin, 24 ans, Julien Benoît, 34 ans, et Arnaud Antoine, 25 ans.

Les démarches pour le rapatriement du corps de la victime vont être entamées "très rapidement", a assuré vendredi soir la ministre québécoise par intérim de la Sécurité publique rapporte l'AFP, Andrée Laforest, ajoutant être "de tout coeur" avec les Français.

Samedi 25 janvier, Emilien Claude a rendu hommage à son papa décédé sur son compte Instagram. Le jeune homme a posté 2 photos de son père accompagnées d'un touchant message : "Toujours le pouce en l'air, tu vas nous manquer papa".