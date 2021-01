Fabienne Carat : Ce moment très intime interrompu à cause de Section de Recherches

C'est une nouvelle belle aventure pour Fabienne Carat. Si elle a quitté Plus belle la vie (France 3), après avoir campé pendant quinze années le personnage de Samia Nassri, elle ne compte pas disparaître des petits écrans. Elle a d'ailleurs reçu une belle opportunité ! La belle brune de 41 ans fait désormais partie du casting de Section de recherches, dont le lancement de la nouvelle saison est prévu pour ce 28 janvier. Interviewée par Télé 2 Semaines (édition du 25 janvier), elle est revenue sur le moment où on lui a proposé de faire des essais pour intégrer la série de TF1.

"J'étais à la clinique où ma soeur venait d'accoucher quand j'ai reçu un appel de mon agent pour me proposer de passer le casting", a confié Fabienne Carat. Un peu hésitante au départ, elle a fini par se lancer. "Mon premier réflexe a été de dire que, comme j'étais déjà dans une série, je ne voulais pas partir sur une autre... Et puis j'ai réalisé qu'elles n'avaient rien à voir. J'ai passé les essais et tout s'est très bien passé", a-t-elle poursuivi.

Fabienne Carat a été choisie pour incarner Jeanne Lorieux, le nouveau commandant de la SR de Nice qui a assuré l'intérim de Martin Bernier (Xavier Deluc) pendant son congé maladie. Finalement, la jeune femme sortie de l'école de Saint-Cyr et sans aucune expérience du terrain décide de rester, partageant ainsi sa place de chef avec son confrère. De quoi faire naître quelques tensions. "Jeanne arrive pour pallier à l'absence du commandant Bernier, mais elle ne cherche pas du tout à être bien accueillie. Elle se moque d'être aimée ou pas. Elle est assez mystérieuse et fait sa vie", a expliqué la soeur de Carole qui a été, contrairement à son personnage, très bien accueillie.

Son personnage provoquera quelques remous, notamment avec Lucas interprété par son ex-collègue de Plus belle la vie Franck Sémonin (il y jouait Patrick Nebout). "C'est un personnage que l'on effeuille et qui va finir par se fissurer, comme c'est souvent le cas quand on cache un lourd secret", a conclu Fabienne Carat.