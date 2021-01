Fabienne Carat "deux fois sans logement" dans le passé : sa soeur Carole lui a sauvé la mise

Mercredi 20 janvier 2021, Fabienne Carat sera de retour sur nos écrans dans Recherche appartement ou maison sur M6. En décidant de quitter Plus belle la vie, la comédienne a choisi d'entamer une nouvelle vie à Paris. Elle a donc fait appel aux services de Stéphane Plaza pour l'aider à trouver son nouveau nid douillet qu'elle voulait partager avec sa soeur Carole, son mari et leur fille Victoire (2 ans).

En marge de la diffusion du 100e épisode de l'émission, Fabienne Carat s'est souvenue de son parcours qui n'a pas toujours été des plus faciles à travers une publication Instagram. "Et si on parle Appartement ou Maison, mon premier appart' quand je suis arrivée à Paris faisait 11m2. Certains de mes camarades d'école de théâtre vivaient grâce à leur famille dans des 150m2... J'étais impressionnée, on ne commence pas tous la vie de la même façon. Je me suis retrouvée deux fois sans logement. La première fois, il y a des années, deux amies m'ont tendue la main. La deuxième fois, je suis allée vivre chez ma soeur", a-t-elle rapporté. S'en est alors suivi des "nuits blanches", des moments de "tristesse, de doutes, de maux", que Fabienne Carat a toujours gardé pour elle. "Tout ça n'aurait servi à rien d'être dit car j'aime la vie, j'aime ma vie et je suis heureuse quoi qu'il se passe", explique-t-elle.

Fabienne Carat est apparemment surtout très heureuse à l'idée de revivre avec sa soeur Carole. "Avec ma soeur @carole_carat et sa famille, on vous emmène avec le sourire dans notre nouvelle vie !!! La lumière était bien au bout du tunnel ! Le roseau plie mais ne casse pas. Merci à vous d'être toujours là à nos RDV, merci à tous ceux qui m'ont soutenue indéfectiblement et qui se reconnaîtront et merci à @stephaneplaza.off, tellement", conclut-elle, reconnaissante.