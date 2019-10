Fabienne Carat pimpante en rose avec Capucine Anav pour une chic soirée

Depuis six ans, Esther Meyniel, fondatrice de l'agence Tess'Art Communication, récolte des fonds afin d'aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. Elle a baptisé son action A Claudine, en hommage à sa mère, morte quand elle avait 20 ans. La 6e édition de cette belle cause a eu lieu le 14 octobre 2019.

Lors du photocall de l'événement, on a pu voir l'ancienne vedette de télé-réalité devenue comédienne Capucine Anav. La jeune femme affichait un large sourire, quelques heures à peine après avoir essayé de mettre fin à la polémique dans laquelle elle s'était empêtrée en raison d'une remarque jugée raciste sur Snapchat. La populaire comédienne de Plus Belle La Vie Fabienne Carat a pris la pose avec décontraction dans un joli haut rose thématique. Venue avec sa soeur Carole, elle ne pouvait manquer la soirée puisqu'elle en était la marraine ! Elle en a aussi profité pour poser avec son calendrier caritatif, en édition limitée.

La comédienne a pu prendre la parole afin de remercier toutes les personnes présentes et d'expliquer son engagement envers la cause. Pour ce faire, elle a imaginé avec Lewis Martin Hamilton un calendrier avec sur chaque photo un visage différent grâce à la magie des perruques. Chaque femme peut ainsi rester féminine malgré la maladie.

Devant les objectifs des photographes, il fallait aussi compter sur la présence d'Anthony Dupray, Anne Mondy (qui a offert une magnifique toile Papertorn), Anthony Delon, Thierry Martino, Yannick Noah ou encore Yann-Alrick Mortreuil, Tonya Kinzinger, Christian Millette, Sonia Lambert (office manager de RoseUp), Isabelle Huet-Dussolier (directrice adjointe de RoseUp), Caroline Faindt et son compagnon Zinédine Soualem, Sandrine Quétier, Elisa Tovati (qui a donné de la voix pour le showcase) et sa soeur Vanessa, Richard Orlinski (qui a posé avec un Kong), Daniel Lauclair...

Notons aussi la présence de Sylvie Ortega Munos, Pierre Barbe, Jean-Baptiste Meyniel, Laki Sola, Johanna Bros, Lewis-Martin Soucy, Eleonore Sarrazin - fille d'Ariane Carletti, trop tôt disparue - , le producteur Horacio Nusbaum (Prestige music), le DJ Michel Blanc, Nacer Bouhanni, Michel Ferracci, Mr Beksoul (lui aussi au micro pour le showcase de la soirée), Alicia Fall...

Octobre rose

Esther Meyniel profite chaque année du mois Octobre Rose pour réunir de nombreuses personnalités et s'entourer de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse apporter une aide significative à une association. Lors du dîner au restaurant Mon Paris!, dans le 9e arrondissement, il fallait également compter sur des partenaires impliqués : René Furterer, Les bougies de Charroux, July Of St Barth, Valmont... Cette année les profits sont donc reversés à l'association RoseUp, qui permet aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de femme, d'épouse, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements, mais aussi de se sentir moins seules face à la maladie en leur permettant d'appartenir à une communauté.

La vente du calendrier, en édition limitée, est en ligne jusqu'au 31 décembre sur le site Leetchi. Lors de la soirée, Isabelle Huet Dussolier, directrice adjointe, et Sonia ont sensibilisé sur le pendant et après le cancer. La première maison RoseUp a ouvert ses portes cette année. Le projet est de construire une seconde maison RoseUp en 2020.