Fabienne Carat stylée et masquée pour la reprise de Plus belle la vie

Les fans de Plus belle la vie vont être ravis ! La machine est relancée et le tournage a enfin pu reprendre mardi 26 mai 2020 après deux mois d'interruption. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus, le feuilleton de France 3, comme beaucoup de programmes, a dû s'arrêter le temps du confinement. Mais le plus dur est désormais derrière les équipes du Mistral et il est temps de préparer la rentrée. La nouvelle a été confirmée par la production sur les réseaux sociaux. Pour pallier le manque de contenu inédit, la chaîne diffuse depuis le 4 mai dernier d'anciens épisodes. Le directeur des programmes de France Télévisions assure que la série pourrait reprendre là où elle s'était arrêtée en septembre prochain, comme il le confiait pour Le Parisien.

Une reprise des tournages, oui, mais non sans respecter les mesures de précautions sanitaires. À l'image des comédiens des Mystères de l'amour, c'est totalement masqués que ceux de Plus belle la vie se sont retrouvés. Fabienne Carat a notamment partagé son nouveau look sur Instagram ce mercredi. Il s'agit d'ailleurs d'une version améliorée du masque puisqu'elle apparaît fin prête à tourner avec une visière de protection. "Masque spécial. On n'abîme pas le makeup", écrit-elle, amusée, en légende.



Après deux mois de stand-by, la reprise apparaît chargée pour Fabienne Carat. En plus de reprendre les tournages de Plus belle la vie, la comédienne de 40 ans doit gérer la sortie de son livre, retardée à cause de l'épidémie et paru le 20 mai dernier. Dans cet ouvrage autobiographique, elle se confie sur son parcours depuis son arrivée à Paris il y a vingt ans, fait le point sur son expérience dans Plus belle la vie, évoque sa participation à Danse avec les stars et plein de choses encore... L'occasion pour les lecteurs d'en apprendre toujours plus au sujet de leur personnalité favorite.