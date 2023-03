Fabienne Carat sublime dans une robe rouge asymétrique, soirée de gala avec sa soeur Carole

Lundi 27 mars 2023, la Salle Gaveau dans le 8e arrondissement de Paris, accueillait le Gala du Coeur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une soirée musicale mise en place autour d'un récital de la violoniste Marie Astrid Hulot et du pianiste Marc-Olivier Poingt. La cantatrice Beatrice Uria-Monzon est également montée sur scène pour pousser de la voix.

Pour l'occasion, diverses personnalités étaient présentes, à commencer par Fabienne Carat et sa soeur Carole. Et les deux femmes avaient mis le paquet niveau look ! En effet, la comédienne et ex-star de Plus belle la vie a laissé de côté les couches et les biberons de sa fille Céleste pour devenir la reine de la soirée grâce à une sublime longue robe rouge à l'épaule dénudée. Sa soeur Carole n'était pas en reste et avait de son côté misé sur une infaillible robe noire qui épousait parfaitement sa silhouette. Un duo ultra chic et élégant !

Les amoureux de sortie

Le gala de charité fut par ailleurs synonyme de sortie en amoureux pour plusieurs personnalités. Ainsi, Nelson Monfort (Président de la soirée) a fait le déplacement avec sa femme Dominique, Chantal Thomass avec son mari Michel Fabian, Nicoletta avec son mari Jean-Christophe Molinier, Viviane Préjean avec son mari Patrick Préjean ou encore la Princesse Chantal de France et son mari le Baron François-Xavier de Sambucy de Sorgue.

Adèle de Fontenay, la petite-fille de Geneviève de Fontenay, a également sublimé le cours de la soirée, dans une robe noire au décolleté gracieux. Elle a pris la pose non loin de la reine du karaoké de Nagui, N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll. Ont en outre été aperçus, la Miss Météo de TF1 Karine Fauvet, la professeure Francine Leca, le Prince Michel de France, le styliste Christophe Guillarmé, Danièle Gilbert, Agnès Firmin-Le Bodo, Jean-Charles de Castelbajac et sa femme Pauline de Drouas, Caroline Silhol et son époux Jean-Louis Livi, Laetitia Fourcade, Monique Raimond, Michèle Alliot-Marie, Charles de Vilmorin avec Jean-Charles de Castelbajac et sa femme Pauline de Drouas, Agatha Maksimova, Emmanuelle Boidron, Roberta Del Santo, Plamen Roussev, la ministre Sophie Cluzel et son époux Bruno Cluzel.