Diaporama : Fabienne Carat sublime dans une robe rouge asymétrique, soirée de gala avec sa soeur Carole

Lundi soir, Fabienne Carat et sa soeur Carole se sont mises sur leur 31 pour une soirée de Gala. Fabienne Carat et sa soeur Carole Carat - Soirée du Coeur au profit de l'association "Mécénat Chirurgie Cardiaque" à la salle Gaveau à Paris. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

La comédienne et ex-star de Plus belle la vie s'est sublimée grâce à longue robe rouge à l'épaule dénudée. Fabienne Carat - Soirée du Coeur au profit de l'association "Mécénat Chirurgie Cardiaque" à la salle Gaveau à Paris le 27 Mars 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Sa soeur Carole n'était pas en reste et avait de son côté misé sur une infaillible robe noire qui épousait parfaitement sa silhouette. Carole Carat - Soirée du Coeur au profit de l'association "Mécénat Chirurgie Cardiaque" à la salle Gaveau à Paris le 27 Mars 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Diverses autres personnalités étaient présentes pour le Gala du Coeur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Prince Michel de France, la cantatrice Beatrice Uria-Monzon, le Professeur Francine Leca et Nelson Monfort (Président de la soirée) - Soirée du Coeur au profit de l'association "Mécénat Chirurgie Cardiaque" à la salle Gaveau à Paris le 27 Mars 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

