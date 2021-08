Geneviève de Fontenay : Ses petites-filles Adèle et Agathe se la jouent princesses en Thaïlande

Les petites-filles de Geneviève de Fontenay sont toujours aussi proches. Adèle et Agathe (24 et 20 ans) se sont récemment envolées pour la Thaïlande. Sur l'île de Phuket, les jeux jolies brunes ont joué les mannequins le temps d'une séance photo en robes de soirée signées Christophe Guillarmé. L'occasion pour les filles de Xavier de Fontenay d'afficher leur jolie complicité !

"On est toujours toutes les deux, super-complices. On se ressemble beaucoup et on a beau avoir quatre ans d'écart, on nous prend souvent pour des jumelles, Adèle de Fontenay avait-elle confié au magazine France Dimanche en mai dernier. Je suis très heureuse de notre relation, et encore plus, en grandissant." Bien qu'elles aient grandi dans les coulisses du comité Miss France, que leur célèbre grand-mère a dirigé jusqu'en 2010, Adèle et Agathe de Fontenay ne comptent pas se lancer à leur tour dans les concours de beauté...

Passionnée de politique, l'aînée a fini ses études en février 2020 et se rêve attachée parlementaire. En attendant un contexte de recrutement plus favorable, elle se consacre à sa carrière de mannequin. De son côté, sa cadette fait tout pour devenir vétérinaire, une vocation qui l'anime depuis ses 5 ans : "Je suis en licence de biologie et espère donc ensuite intégrer une école vétérinaire. Du coup, je suis un peu la seule scientifique de la famille, puisqu'ils sont tous plutôt du côté artistique."