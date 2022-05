Nelson Monfort et sa femme Dominique amoureux : apparition remarquée du couple à Roland-Garros

Le premier tout de Roland-Garros s'est déjà clôturé mardi 24 mai 2022. Au programme de la journée, Jo-Wilfried Tsonga a fondu en larmes en mettant fin à sa carrière après un ultime match de tennis, la légende Gilles Simon s'est qualifié pour la suite et Benoît Paire a essuyé une nouvelle défaite. Et comme chaque journée depuis le début de la compétition, les people étaient nombreux à s'installer en tribunes pour assister aux rencontres sur terre battue mais aussi à faire un tour dans le fameux village de Roland-Garros.

Les photographes de l'événement sportif ont notamment immortalisé l'arrivée de Nelson Monfort, présent aussi bien pour le plaisir que pour le travail car comme d'ordinaire, il doit recueillir les réactions des joueurs et des joueuses au bord des courts pour France Télévisions. Le journaliste et commentateur incontournable de 69 ans était accompagné pour l'occasion de sa femme Dominique, avec qui il est marié depuis déjà 35 ans. (Voir notre diaporama). Et malgré les années qui passent, leur complicité est toujours aussi évidente. "Elle est mon socle, ça ne s'arrêtera pas, c'est extraordinairement rare", confiait-il au sujet de l'amour de sa vie lors d'une interview pour le magazine Ici Paris, paru le 30 septembre 2020.

Pour rappel, Dominique et Nelson Monfort ont accueilli deux filles : Isaure (36 ans) et Victoria (33 ans). Et ils sont même devenus grands-parents. Leur fille cadette Victoria a en effet donné naissance à une petite Nala en décembre 2021, née de sa relation avec son compagnon, le compositeur Hugo Cremaschi.

Mardi 24 mai, d'autres personnalités étaient présentes à Roland-Garros. À savoir : l'ancienne joueuse de tennis et désormais directrice du Tournois de Roland-Garros, Amelie Mauresmo et Tony Estanguet (Président du Comité des jeux Olympiques 2024 à Paris), Hugo Gélin, Lola Le Lann, Louise Monot, Julie de Bona, Élodie Navarre, Astrid Bard, Guillaume Pley, Marion Thorin, Antoine Duléry et sa femme Pascale Pouzadoux, Bruce Toussaint, Zaho, Vanessa Lemoigne, Arié Elmaleh, Vincent Giovanni, Mansour Bahrami, Océane Colom, Philippe Candeloro, Mélanie Bernier et Estelle Lefébure.