Fabrice Deville (Un si grand soleil) : Rares confidences sur ses 4 enfants qu'il veut "exemplaires"

Des séries et des téléfilms, Fabrice Deville en a fait plein. Mais depuis 4 ans, il s'illustre particulièrement dans Un si grand soleil, feuilleton diffusé quotidiennement sur France 2. S'il est souvent interrogé sur ses rôles et sa carrière en général, il évoque en revanche beaucoup moins sa vie privée et notamment ses quatre enfants dont on ignore les prénoms. Interviewé par le magazine Nous Deux paru ce lundi 6 février 2023, l'acteur de 51 ans, qui est orphelin depuis peu, a fait quelques confidences sur ces derniers.

Véritable papa poule, même si ses enfants sont déjà grands, Fabrice Deville tient à leur transmettre des valeurs importantes et une éducation aussi parfaite que possible. Aussi, il ne manque pas de les rappeler à l'ordre quand nécessaire. "Je suis papa de trois garçons (21 ans, 19 ans et 15 ans) et d'une fille (15 ans). Le principal, c'est de leur apprendre à dire 'non', à s'écouter et à rester une fratrie unie. L'effet 'bande' peut parfois conduire à faire des conneries", a-t-il d'abord expliqué dans les colonnes du magazine. Pour lui, le plus important dans notre société actuelle est de conserver son libre arbitre et de toujours faire attention au consentement d'autrui...

Je veux qu'ils soient exemplaires

Toujours auprès de nos confères, le comédien et père de famille a notamment évoqué le fameux mouvement #MeToo qui a secoué le monde entier il y a quelques années. "C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils doivent disposer de leur libre arbitre et ne pas s'engager dans une situation contraire à leurs valeurs. Et puis, bien sûr, j'insiste beaucoup sur la notion de consentement dans la relation amoureuse. Je veux qu'ils soient exemplaires sur ce point", a-t-il conclu par la suite.

Pour rappel, Fabrice Deville est un homme marié on ne peut plus comblé. Très discret, il ne parle presque jamais de son épouse, à quelques rares exceptions près. "J'ai une forme de vie de célibataire, alors que je suis marié, avec quatre enfants. Ma femme, qui est orthophoniste et dans la communication, me permet de profiter de cette part de liberté depuis 1995 quand j'ai débuté en tant que comédien. Ce qui préserve notre équilibre", confiait-il à Closer en 2021. Un doux cocon qu'il souhaite préserver autant que possible...