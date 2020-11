Fabrice (Koh-Lanta) et sa chemise à fleurs : la raison inattendue de ce choix vestimentaire

Bonne nouvelle pour toutes les personnes intriguées par cette chemise à fleurs : un mystère a été levé ! Lors de son interview pour Purepeople, Fabrice a expliqué pour quelle raison il avait mis cette tenue dans son sac. Et la réponse a de quoi étonner.

"Je n'ai pas fait exprès. Je voulais des manches longues et à la base, je voulais une chemise en jean, un peu à la Denis Brogniart. J'ai passé commande mais elle n'est jamais arrivée. On doit donner notre sac d'aventure lors du tournage du portrait et du coup, j'ai pris la première chemise que j'avais dans ma garde-robe. J'ai demandé l'avis des journalistes et on m'a dit : 'Pourquoi pas, ça peut marcher.' Je ne voulais pas faire le flambeur. Quand j'ai sorti ma chemise le premier soir, ils m'ont tous dit : 'Wahou, tu vas en soirée ?' (rires). J'ai répondu que j'allais voir Denis, qu'il fallait que j'ai la classe. Et quand Denis m'a vu arriver, il n'en croyait pas ses yeux. Il m'a dit : 'Chapeau Fabrice, t'as la classe toi.'", nous a-t-il expliqué.

Quoi que les personnes en disent, Fabrice est encore plus entré dans l'histoire de Koh-Lanta grâce à sa chemise et ça, ça n'a pas de prix !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.