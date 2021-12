Facundo Medina (RC Lens) poursuivi pour violences sur son ex-compagne, après un réveillon agité

Le réveillon de Noël a sérieusement dérapé pour l'Argentin Facundo Medina. Comme l'a rapporté l'AFP dimanche 26 décembre 2021, le défenseur du RC Lens a fini en garde à vue après une violente dispute avec son épouse. De son côté, l'Equipe affirme que la victime présumée serait en fait l'ex-compagne du footballeur de 22 ans, elle aussi originaire d'Argentine.

Les faits dénoncés se sont produits au cours d'une dispute au domicile du sportif à Arras (Pas-de-Calais), dans la nuit du 24 au 25 décembre, alors qu'il passait le réveillon avec "plusieurs personnes", a indiqué à l'AFP Benoît Gauthe, substitut du procureur de la République d'Arras. L'Equipe précise que le sportif avait été rejoint par une ancienne petite amie et le père de cette dernière. Une dispute a donc éclaté et la jeune femme aurait été victime de violences de la part du footballeur. Ce dernier aurait d'abord réfuté cette accusation et selon une source proche citée par nos confrères, c'est l'ex-compagne de Facundo Medina qui "se serait jetée à son cou" avant que ce dernier "ne la repousse fermement sans commettre de violences".

Convoqué par la police dimanche matin, l'Argentin a été mis en garde à vue dans la foulée pour "violences volontaires". Violences qu'il a finalement "partiellement reconnues" selon Benoît Gauthe. Le footballeur a été relâché vers 13 heures dimanche. "Des suites seront données" à cette affaire, et Facundo Medina "sera convoqué" ultérieurement, a-t-il ajouté. De son côté, l'Equipe affirme que la jeune femme s'est vue prescrire un jour d'interruption totale de travail (ITT) avant de déposer plainte. Auprès de l'AFP toujours, Benoît Gauthe a précisé qu'elle "a quitté le domicile".

Le Racing Club de Lens a publié un communiqué dans lequel il appelle "à la plus grande retenue et laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits".

Facundo Medina reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.