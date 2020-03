Famille royale des Pays-Bas : Du bruit au balcon pour le personnel hospitalier !

Si les cours d'Europe ont dû tour à tour se résoudre à annuler les engagements officiels de leurs membres en raison de la crise sanitaire mondiale qui sévit, certains étant même personnellement touchés par le coronavirus à l'instar du prince Albert II de Monaco, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas n'ont pas renoncé à leur déplacement en Indonésie, du 10 au 13 mars 2020. Quatre jours de visites hautes en couleur et en chaleur humaine qui, à l'heure où, partout ailleurs, le confinement était de rigueur, se sont déroulés dans une atmosphère d'insouciance.

Sitôt rentré d'Asie, le couple royal a fait paraître un message à la gloire du personnel soignant et pour manifester son soutien à toute la nation, visiblement ému par la cohésion de la société néerlandaise dans la guerre livrée au Covid-19. "Les professionnels de la santé mettent tout en oeuvre pour combattre le coronavirus. Nos pensées sont avec eux et leurs patients, ainsi qu'avec tous ceux qui, dans notre royaume, sont actuellement sous une intense pression : les entrepreneurs inquiets pour leur société, les enseignants qui travaillent avec des méthodes d'enseignement à distance et les dirigeants qui font tout ce qui est nécessaire. L'élan de solidarité fait chaud au coeur, ne serait-ce que par tous les gestes d'assistance aux personnes âgées. Merci !", dit le communiqué diffusé par la cour et paru sur ses réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima joignaient le geste à la parole en adhérant à leur tour au grand mouvement de célébration de tous les personnels soignants : à 20h, avec leurs trois filles (Catharina-Amalia, 16 ans, Alexia, 14 ans, et Ariane, 12 ans) armées de cymbales, postés au balcon de leur résidence du palais Huis ten Bosch à La Haye, ils ont applaudi bruyamment "tous les travailleurs de la santé, les prestataires de soins et tous ceux qui font avancer le pays, afin de les soutenir dans leur lutte contre le coronavirus et leur engagement pour la santé de tous aux Pays-Bas". Un moment filmé et partagé sur le compte Instagram de la monarchie.