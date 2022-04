Familles nombreuses : Justine Cordule "a craqué", elle se confie sur son baby-blues

La famille s'est encore une fois agrandie le 12 mars dernier pour Justine Cordule. Ce jour-là, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a donné naissance à son septième enfant. Avec son mari Steeve, elle a accueilli une nouvelle petite fille prénommée Lyson. Et forcément, les journées sont rudes avec autant d'enfants à la maison. D'autant plus lorsque le baby-blues s'invite à son tour. Un phénomène qui survient post-accouchement et qui peut rendre le quotidien des mamans très difficile à vivre.

Sur Instagram ce mardi 5 avril 2022, Justine Cordule a justement décidé d'évoquer ce sujet avec sa communauté. La jolie blonde en sait quelque chose, elle qui est passée par là. C'est une photo de sa petite Lyson qui lui a rappelé quelques souvenirs. "Ma princesse. Petit bébé dormeur. On a souvent besoin de dormir quand bébé est là, pour pouvoir supporter les pleurs... le manque de sommeil est parfois compliqué, et quand nous sommes fatigués le moral n'est pas au top du top ! Je l'ai vécu à la naissance de Toan, c'était très difficile, heureusement Steeve était là !! Le baby-blues touche tout le monde! Et on nous dit que le baby-blues apparaît quelques jours après la naissance !! Faux ! En tout cas pour ma part, j'ai craqué quand Toan avait 1 mois et demi voire 2 mois !!", a-t-elle rapporté.

Heureusement, Justine Cordule explique ne pas rencontrer les mêmes problèmes avec Lyson. "J'ai la chance cette fois Lyson est un bébé qui dort plutôt bien, j'ai donc beaucoup plus d'énergie pour gérer ma tribu, la maison et le reste...", a-t-elle conclu.