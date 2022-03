Justine Cordule très amincie 2 semaines après son accouchement : le nombre de kilos qu'elle a déjà perdu

Le 12 mars 2022, Justine Cordule a eu le grand plaisir d'accueillir son septième enfant ! C'est une petite fille prénommée Lyson qui a pointé le bout de son nez après que l'accouchement de sa maman a dû être déclenché. La candidate populaire de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) n'avait ensuite pas tardé à faire les présentations avec sa communauté Instagram, révélant notamment le poids impressionnant de son "beau gros bébé" : 4k360 pour 52 cm. Un poids qui n'est pas si étonnant lorsqu'on se souvient du ventre énorme qu'avait Justine Cordule à l'approche de son terme et qui la faisait "halluciner".

Depuis la naissance de Lyson, la jolie blonde se réapproprie peu à peu son corps et lundi 28 mars, elle était heureuse d'annoncer s'être délestée de plusieurs kilos. "Aujourd'hui je me suis pesée : -13 kilos", a-t-elle commenté sur une image d'elle la ligne affinée et bébé dans les bras.

Justine Cordule a ensuite expliqué qu'elle a réussi à perdre son poids de façon naturelle. "Comment commencer une belle journée ! Moins 13 kilos sur la balance, nickel. Du coup, il me reste 8 kilos à perdre. Et ce qui est cool c'est que je n'ai pas du tout l'impression de me priver parce que je mange comme d'habitude. Après, je ne mange pas dans l'excès comme j'ai pu le faire enceinte, je bois énormément d'eau, entre 1L et 1,5L par jour", a-t-elle partagé à ses abonnés. Et de conclure : "Moi je suis gourmande et je n'ai pas envie de me lancer dans un régime, j'ai besoin de prendre plaisir quand je mange et là c'est le cas."

La femme de Steeve semble en tout cas en grande forme avec sa tribu de sept enfants à la maison et avoir récupéré de son accouchement éprouvant. "On ne va pas dire que c'est la grande forme. Je ne mens pas, je pense que comme tout le monde je suis fatiguée. J'ai un peu plus de douleurs par rapport à mon dernier accouchement. Après, c'était pas le même poids. Il va falloir un peu plus de temps et se reposer", confiait-elle depuis sa chambre d'hôpital.