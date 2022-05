Familles nombreuses : Un enfant victime d'un accident, il se retrouve "l'ongle entièrement arraché"

Florie et son mari Bastien Galli sont les heureux parents de cinq enfants. Il y a l'aîné Arthur, âgé de 11 ans, mais aussi les triplés Lucie, Rose et Maxime, âgés de 3 ans, et enfin le petit dernier, Paul, 1 an et demi. Avec une telle tribu, le quotidien des candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL est forcément riche en rebondissements. Jeudi 5 mai 2022, Florie Galli a d'ailleurs indiqué à sa communauté Instagram que l'adorable Paul était blessé.

En effet, à travers plusieurs photos et vidéos postées en story Instagram, on découvre le bambin pourvu d'un énorme bandage à la main gauche (voir notre diaporama). Les internautes se sont alors naturellement demandés ce qui était arrivé à l'enfant. Face à autant de questions, Florie a décidé de répondre : "Paul a eu le doigt coincé dans une porte, l'ongle entier a été arraché. Il a donc fallu le recoudre". Depuis, la jolie rousse joue les infirmières et doit changer régulièrement le pansement de son bébé un peu trop casse-cou.

Un quotidien parfois compliqué

Florie Galli a donc toujours autant à faire chez elle. Si elle apparaît toujours souriante et épanouie, tout n'est cependant pas si évident au quotidien. Récemment, dans Familles nombreuses, les téléspectateurs la découvrait d'ailleurs au bout du rouleau après une sortie seule avec ses triplés. La jeune femme avait même fondu en larmes, ne pouvant pas gérer les petits. "Ils m'ont fait vriller, je me suis dit : 't'es toute seule avec eux, ils sont déchaînés, t'arrives pas à les calmer'. Et je craque parce que tout le monde me regarde, les gens sont en train de se dire 'elle est nulle, ses enfants ne sont pas sages, ils sont mal élevés'. En plus d'être filmé... Ça m'a fait pleurer parce que cette image de moi, elle va être diffusée", avait-elle déclaré.

Florie Galli avait hésité à ce que cette séquence soit montrée à la télé. Mais finalement, elle a souhaité dévoiler cette facette de son quotidien pour appeler à la tolérance. "Je le fais pour qu'on arrête de pourrir la vie des mères de familles qui galèrent avec leurs enfants dans les lieux publics. Ce n'est déjà pas simple à gérer alors si les jugements et les regards mal placés se rajoutent à ça..."