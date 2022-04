Florie Galli (Familles nombreuses) en larmes à la télé : séquence bouleversante avec ses triplés

Florie et son mari Bastien Galli ont un quotidien bien chargé avec leurs cinq enfants, dont des triplés : Arthur (11 ans), Lucie, Rose, Maxime (3 ans) et Paul (1 an). Et ce quotidien se révèle encore plus compliqué lorsque la tribu décide d'en faire voir de toutes les couleurs à ses parents. Dans l'épisode de Familles nombreuses, la vie en XXL diffusé mardi 26 avril 2022, la maman Florie a justement eu beaucoup de mal à gérer ses triplés. Alors qu'elle les emmenait voir leur tout premier spectacle, celui du dessin animé Pat'Patrouille, rien ne s'est passé comme prévu.

Avant même de s'installer dans la salle obscure, Lucie, Maxime et Rose ont en effet donné du fil à retordre à Florie, n'écoutant aucun de ses ordres. Et lorsqu'elle en reprenait un, c'est un autre bambin qui se mettait à faire des bêtises, voire même une crise devant tout le monde. Résultat, complètement dépassée par la situation, Florie Galli a fondu en larmes. "S'il vous plaît, je vous en pris, arrêtez !", a-t-elle adressé à ses enfants, à bout de nerfs.

"Ils m'ont fait vriller, je me suis dit : 't'es toute seule avec eux, ils sont déchaînés, t'arrives pas à les calmer'. Et je craque parce que tout le monde me regarde, les gens sont en train de se dire 'elle est nulle, ses enfants ne sont pas sages, ils sont mal élevés'. En plus d'être filmé... Ça m'a fait pleurer parce que cette image de moi, elle va être diffusée", a-t-elle confié après coup face aux équipes de TF1.

Qu'on arrête de pourrir la vie des mères de familles

Florie Galli a d'ailleurs hésité à ce que cette séquence soit montrée à la télé. Mais finalement, elle a souhaité dévoiler cette facette de son quotidien pour appeler à la tolérance. "On l'aura donc vu je me suis effondrée en larmes... je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai décidé d'accepter la diffusion de ces images malgré le fait que la situation était difficile à gérer et que les critiques allaient se répandre comme la peste. Je le fais pour qu'on arrête de pourrir la vie des mères de familles qui galèrent avec leurs enfants dans les lieux publics. Ce n'est déjà pas simple à gérer alors si les jugements et les regards mal placés se rajoutent à ça..." Florie Galli est ainsi heureuse de représenter toutes ces mamans qui ont déjà pu vivre la même chose et qui ont craqué. "Même si j'ai longtemps regretté ce tournage, je suis fière d'avoir montré la vérité", a-t-elle conclu.