Mélanie Gonzalez (Familles nombreuses) comblée : elle présente "le petit dernier de la famille"

Attendrie, la communauté de Mélanie Gonzalez a vite réagi pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille et faire savoir qu'il était adorable. Pour l'heure, la mère de famille n'a malheureusement pas encore partagé beaucoup de moments avec Scrapi. Néanmoins, elle a créé une story permanente à son nom, laissant ainsi penser aux internautes qu'elle compte bien partager de nombreuses photos et vidéos.

Le début d'année de la famille est donc plus positif que celui de certaines autres tribus. Rofrane Bambara par exemple a annoncé une mauvaise nouvelle le 3 janvier dernier. La mère des quadruplés Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar (4 ans) a révélé qu'une grippe était venue semer la zizanie dans son corps. Elle a eu une perte de mobilité du côté droit et des lésions au niveau du cerveau, ce qui lui a valu une hospitalisation. "Je dépends aujourd'hui de @dadofquad pour mes mouvement les plus simples et je remercie dieu d'avoir un mari comme lui... A l'heure d'aujourd'hui, je remarche difficilement mais je remarche quand même, chaque pas et un pas en avant 2022 commencera par une rééducation pour moi en espérant retrouver ma mobilité et surtout pouvoir m'occuper à nouveau de mes enfants", avait-elle conclu. De son côté, Camille Santoro avait annoncé que la Covid-19 et la varicelle s'étaient invitées chez elle.