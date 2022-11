Familles nombreuses : Une candidate amincie de 17 kilos, photos impressionnantes de sa transformation

L'une des candidates de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) est aux anges. Le 22 novembre 2022, la mère de famille en question a posté d'incroyables avant/après qui ne sont pas passés inaperçus, sur Instagram. Une publication qui a fait réagir.

Cindy Van Der Auwera a été révélée au grand public lors de la saison 2 de l'émission. Elle y partage son quotidien avec son mari Sébastien et leurs 11 enfants. Elle est aussi très active sur Instagram, pour le plus grand plaisir de sa communauté. En juin dernier par exemple, c'est une triste annonce qu'elle faisait. Coleen (15 ans) était harcelée à l'école. "Cette année a été compliquée, victime de moqueries et surtout d'insultes et de trahison sur les réseaux, elle s'est éloignée de tout cela pour se reconstruire. Ce choix permettait aussi de lui permettre de continuer à avoir confiance en elle. Elle est de retour plus forte qu'avant", écrivait notamment la mère de famille. Et en septembre dernier, c'est sa tristesse à la suite du départ de l'aînée Camille de la maison qu'elle évoquait.

Mais le 22 novembre 2022, c'est une nouvelle bien plus réjouissante qu'elle a partagée sur le réseau social. Cindy Van Der Auwera n'a pas caché ces derniers mois qu'elle s'était lancée pour objectif de perdre du poids. Discrètement, elle menait donc son combat. Mais le temps passe et les résultats se voient. Une fierté qu'elle ne voulait pas garder pour elle. Ainsi, elle a posté des montages photos pour dévoiler sa transformation à ses abonnés.

Cindy Van Der Auwera très amincie

Sur le premier avant/après, Cindy Van Der Auwera pose de face, vêtue d'un legging et d'un débardeur. Et on peut clairement voir qu'elle est amincie. "-17 kilos" peut-on voir inscrit. Ce sont ensuite des photos de son visage, puis des clichés sur lesquels elle pose de profil qui ont été postés. Une fois encore, les résultats sont bien visibles. "Perte de poids : "-17 kg. Vous m'avez réclamé les photos : elles sont là et je suis maintenant fière de vous les partager. Je sais que j'en ai encore à perdre. Mais de me voir avant et maintenant me motive plus que jamais. Je continue avec la force d'y arriver. Je fais des périodes de stabilisation entre deux pour ne pas reprendre. J'étais bien dans ma tête, moins dans mon corps. Aujourd'hui j'ai la fierté de montrer mes tenues, mon nouveau look... Je ne lâcherai rien. Prochain objectif encore 15 kg à perdre. Je vous partage tout cela bien sûr", peut-on lire en légende.