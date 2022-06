Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) : L'un de ses enfants harcelé, "cette année a été compliquée"

La famille Van Der Auwera a été révélée au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1. Sébastien et Cindy partagent leur quotidien avec onze enfants : Camille, Hoani, Temoe, Vaitea, Colleen, Maxence, Loti, Eimeo, Tamahere, Hinaiti et Vainui. Une vie qu'elle partage aussi sur les réseaux sociaux. Et le 21 juin dernier, elle a fait de tristes confidences sur l'une de ses filles.

Le 12 juin, Colleen a fêté ses 15 ans. Pour l'occasion, sa maman a posté une photo sur laquelle la jeune fille est entourée de ses frères et soeurs ainsi que de ses parents. Tous sont dans le jardin, devant une arche de ballons. Et en légende, Cindy avait écrit des mots lourds de sens. "Encore une année pour ma Colleen. Une année d'adolescence, une année de remise en questions, une année de manque de confiance, une année d'hésitation, une année de persévérance.... Mais surtout une année à te relever, une année à t'aider, une année à t'aiguiller, une année à t'aimer... Tout ça pour l'éternité. Bon anniversaire ma chérie", pouvait-on lire. Les internautes ont donc bien compris qu'elle avait dû surmonter certaines épreuves, sans savoir lesquelles.

Il a fallu attendre quelques jours pour que Cindy explique la situation de Colleen. Tout d'abord, elle a partagé des images de son anniversaire sur le thème du cinéma. Un thème qui n'a pas été choisi au hasard. "Le choix du thème n'était pas connu de Colleen mais je trouvais qu'il avait toute son importance pour elle. La raison : cette année a été compliquée, victime de moqueries et surtout d'insultes et de trahison sur les réseaux, elle s'est éloignée de tout cela pour se reconstruire. Ce choix permettait aussi de lui permettre de continuer à avoir confiance en elle. Elle est de retour plus forte qu'avant", peut-on lire. Un message qui se veut finalement rassurant. Et les internautes ont compris pour quelle raison Colleen a disparu des réseaux sociaux pendant un moment.