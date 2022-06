Familles nombreuses : Une candidate aux urgences après un incident, les détails dévoilés

L'une des candidates de Familles nombreuses (TF1) a connu une grosse mésaventure le week-end dernier. Une histoire que la mère de famille de onze enfants a racontée sur son compte Instagram, une fois remise de ses émotions.

La semaine passée, Cindy Van Der Auwera n'avait pas caché sa joie d'aller voir Soprano en concert, le 18 juin, à l'Orange Vélodrome (Marseille). Il faut dire que l'ancien coach de The Voice est l'un de ses chanteurs préférés. Elle était donc impatiente de le voir enfin sur scène à l'occasion de son show qui s'annonçait époustouflant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Cindy Van Der Auwera a en effet raconté qu'elle avait connu une mésaventure juste avant le concert de Soprano : "Je devais vous reparler hier, mais comme vous pouvez le voir, c'était impossible. Hier soir direction les urgences, après le travail. Samedi, avant le concert de Soprano, je me suis pris les pieds dans les barrières de sécurité", a-t-elle révélé le 21 juin 2022.

Au départ, Cindy Van Der Auwera pensait qu'il s'agissait d'un simple hématome au niveau de la jambe et ne s'était donc pas inquiétée. Mais l'épouse de Sébastien a vite constaté que son coude avait doublé de volume et qu'elle ressentait de vives douleurs, de quoi la préoccuper. Elle a donc passé une radio afin de savoir de quoi elle souffrait et a dévoilé le diagnostic. "C'est une lésion de l'os au niveau du coude avec un épanchement de sang dans l'articulation", a poursuivi la maman de Camille, Hoani, Temoe, Vaitea et Colleen , Maxence, Loti, Eimeo, Tamahere, Hinaiti et Vainui.

Afin de se rétablir, Cindy Van Der Auwera doit porter une écharpe de bras, pour une durée qu'elle n'a pas dévoilée. "On revoit le programme de la semaine, il faut tout réorganiser. J'aurais un souvenir tu concert de Sopra. Il faut le prendre du bon côté. Mais pas de soucis, je vais bien. Je garde le sourire", a-t-elle toutefois relativisé. Puis elle a dévoilé une photo de sa blessure au niveau de la jambe avec le titre Je garde le sourire de Keen'V en fond musical.