Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) victime d'une erreur médicale : elle a failli mourir

Dans la journée de jeudi 14 avril 2022, Cindy Van Der Auwera a décidé de partager un souvenir douloureux sur Instagram. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) s'est remémorée le jour de son tout premier accouchement, lequel ne s'est pas du tout déroulé comme prévu.

"Ma première grossesse s'est bien passée, et le diagnostic est tombé : ce sera une césarienne pour bassin trop étroit", a-t-elle d'abord écrit sous une photo d'elle très enceinte. Une intervention d'urgence qui aurait pu avoir de graves et irréversibles conséquences. En effet, Cindy Van Der Auwera explique avoir frôlé la mort. "Malheureusement, une erreur médicale le jour J a bien failli me faire disparaître. Rien à voir avec mon corps, heureusement plus de peur que de mal...", a-t-elle confié.

Malgré cette incoryable histoire, cela ne l'a pas du tout découragé à avoir d'autres enfants. Mais l'épouse de Sébastien n'était pas au bout de ses surprises et apprenait une nouvelle qui lui a fait l'effet d'un coup de massue lorsqu'elle attendait son deuxième enfant. "Pour ma deuxième grossesse, nous aurions pu essayer une voie basse, mais le gynécologue dans sa dernière année d'exercice, ne souhaitait pas se prendre la tête et restait sur son idée de faire une deuxième césarienne. À partir de ce moment là, plus aucune possibilité de revenir en arrière... Ce ne serait que des césariennes. Notre rêve de famille nombreuse semblait anéanti", a-t-elle déclaré.