Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) enceinte de son 12e bébé ? Photos intrigantes

C'est peu dire que les Van Der Auwera mènent une vie hors du commun. Et pour cause, les époux Cindy et Sébastien ont eu une ribambelle d'enfants ! En effet, leur foyer est peuplé de onze enfants, ainsi que 60 animaux. Mais apparemment, cela n'est pas encore suffisant pour Cindy qui veut tomber enceinte de son douzième bébé.

Malheureusement, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL rencontre quelques difficultés. En octobre 2021, elle révélait même avoir été victime d'une fausse couche. "Les enfants n'arrêtent pas de réclamer depuis quelque temps un ou une douzième. Nous aussi on en rêve. Mais tomber enceinte à 40 ans c'est compliqué. Il y a quelques mois, je suis tombée enceinte. Mais je l'ai perdu... C'est très dur", confiait-elle dans l'émission de TF1.

Cindy Van Der Auwera ne perd cependant pas espoir d'agrandir son clan et fait en sorte d'être bien suivie. "J'ai été examinée en long, en large et en travers, et tout va bien", assurait-elle lors d'une interview pour Télé Star. La jolie blonde n'en a toutefois pas fini avec les visites médicales comme le laissent penser ses deux dernières publications Instagram. Cindy Van Der Auwera a d'abord partagé un souvenir de l'un de ses accouchements, jouant la carte du mystère. "Pourquoi publier cette photo aujourd'hui ? Mes examens médicaux approchent... Bientôt nous serons fixés... l'avenir de la famille en dépend... Quel sera t'il ? Quoi qu'il en soit nous prendrons les décisions adéquates... À suivre", a-t-elle légendé.



Son deuxième post a vraisemblablement été pris après un rendez-vous avec un professionnel de santé. Mais là encore, Cindy demeure très secrète. "Première partie des examens réalisée... C'est plutôt rassurant. On attend la suite", lit-on. À chaque fois, la candidate ajoute les hashtags "échographie", "diagnostic" ou encore "grossesse".