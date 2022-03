Familles nombreuses : Une candidate succombe à une tendance esthétique, la fin d'un "petit complexe"

Depuis le 5 février dernier, la tribu Jeanson est de retour dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Les parents Marie-Alix et Alexandre, et leurs cinq enfants, avaient décidé de s'éloigner des tournages pendant un an avant de finalement vouloir repartager leur quotidien hors du commun. C'est également sur les réseaux sociaux que le clan se révèle très régulièrement. Ainsi, les abonnés ont pu apprendre que la maman Marie-Alix avait tout récemment décidé de corriger l'un de ses complexes.

En effet, lors d'une session de questions/réponses réalisée en story Instagram au cours du week-end, elle a révélé avoir eu recours à une pratique esthétique. Chose que les internautes avaient bien compris. "Avez-vous fait quelque chose à vos sourcils ? Microblading, teinture ?", lui a-t-on demandé. Et pour Marie-Alix de confirmer : "Oui ! Vous avez l'oeil ! J'en rêvais depuis longtemps ! Petit complexe pour moi les sourcils clairs, non dessinés. Il va encore s'estomper un peu dans les prochains jours."

Rappelons que le microblading est une technique de maquillage permanent ayant pour but de redessiner les sourcils grâce à des pigments placés sous la peau, à l'aide d'un stylo métallique et de nano-aiguilles. Cette pratique promet ainsi d'embellir le regard. Une promesse tenue selon Marie-Alix qui est apparue très satisfaite. (Voir le résultat dans notre diaporama).

Lorsqu'elle ne s'occupe pas d'elle, Marie-Alix est très occupée avec ses cinq enfants. Mais en ce moment, elle doit surtout préparer son déménagement en Outre-mer. Après trois années passées à Paris, les Jeanson vont s'installer sur l'île de la Réunion où Alexandre a été muté, lui qui est militaire. "On est franchement hyper contents de cette nouvelle. Ça fait plusieurs semaines qu'on le sait, on voulait le garder pour nous dans un premier temps. (...) Le déménagement va se faire en deux temps. Une partie de nos affaires va rester en France au garde-meubles, une autre partie qui va partir là-bas un peu avance. On habitera dans un meublé. Ça va être un peu compliqué mais ça va se faire, ce n'est pas la première fois qu'on déménage", a-t-elle annoncé en janvier dernier.