Familles nombreuses : Une maman accueille son 6e enfant et dévoile une grande partie de son accouchement

C'est reparti pour un tour ! Dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, les parents ont beau avoir déjà un planning chargé avec beaucoup d'enfants, certains ne disent pas non à agrandir le clan. C'est notamment le cas de Jenny et Damien Gryffon. Les candidats qui ont déjà cinq enfants, quatre filles et un petit garçon qui a pointé le bout de son nez en novembre 2020, sont bien heureux d'avoir accueilli leur sixième petite merveille dans la journée de mercredi 11 janvier.

"Le 11 Janvier 2023 à 18h02, un nouvel amour est venu agrandir la tribu... Je vous donne des nouvelles en story très rapidement", a promis la maman en légende de sa publication Instagram. Et pour présenter son bébé, une petite fille, Jenny Gryffon a décidé d'en dévoiler beaucoup ! En effet, elle a partagé une vidéo de son accouchement, où il est possible de voir l'enfant naître et être déposé pour la première fois sur sa maman. Une immersion dans l'intimité la plus totale de la jeune femme qui a beaucoup ému les internautes. Ces derniers sont nombreux à l'avoir félicité et lui avoir laissé des commentaires touchés.