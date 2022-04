Familles nombreuses : Une maman dévoile l'état déplorable de la chambre de ses enfants

Etre à la tête d'une famille nombreuse n'est forcément pas de tout repos. Et les téléspectateurs de TF1 peuvent le découvrir au quotidien avec l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Les tribus Pellissard, Santoro ou encore Gonzalez dévoilent leur vie sans filtre. Et cette saison, des petits nouveaux ont fait leur arrivée, parmi lesquels les Hubert. Audrey et son mari Stéphane sont à la tête d'une famille de 7 garçons : Alexandre (16 ans), Romain (13 ans), Paul (11 ans), les jumeaux Camille et Baptiste (6 ans) et Gabriel et Raphaël (5 mois). Et parfois, certains ont un peu de mal avec le rangement comme l'a dévoilé la mère de famille sur Instagram.

Le 20 avril 2022, Audrey a partagé une vidéo de la chambre de ses enfants après le week-end. Les internautes ont pu constater que rien n'était rangé. De nombreux (très nombreux) vêtements traînent ici et là. On peut également apercevoir des peluches, des sacs à dos, des cahiers, un ballon en hélium ou encore des jouets. Difficile on imagine de circuler tant c'est le bazar.

"Excusez-moi. Non parce que là en fait j'étais en train de m'interroger. Et je me disais, peut-être que je pouvais m'énerver quand même", peut-on entendre en fond sonore. Une déclaration issue d'un sketch d'Omar et Fred. En légende, la charmante brune demande à ses abonnés si elle doit s'énerver. "Tous les mêmes", a répondu Souad Romero, qui fait aussi partie du casting de Familles nombreuses. D'autres internautes ont fait savoir que c'était la même chose chez eux. Sans doute de quoi rassurer Audrey.