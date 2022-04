Familles nombreuses - Camille Santoro, +7kg sur la balance : les raisons de cette prise de poids

Plusieurs tribus partagent leur quotidien hors normes dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Parmi elles, Alexandre et Amandine Pellissard avec leurs huit enfants, Nasser et Rofrane Bambara avec leurs quadruplés ou encore Camille et Nicolas Santoro, à la tête d'une fratrie de six enfants, Alessio (10 ans), Nino (9 ans), Emie (8 ans), les jumeaux Mattia et Maé (4 ans) et Alba (1 an). Une fois les caméras de TF1 en dehors de la maison, c'est sur les réseaux sociaux que les clans se livrent. Ainsi, Camille Santoro fait une révélation sur sa nouvelle silhouette après son dernier accouchement.

Le 24 mars 2021, la petite famille s'est agrandie. En effet, la jeune Alba a pointé le bout de son nez, pour le plus grand bonheur de ses parents mais aussi de ses frères et soeurs. Une naissance qui a bouleversé le quotidien de la maman. En effet, si jusqu'à présent elle avait gardé ce secret pour elle, la voilà qui révèle avoir pris du poids depuis l'accouchement. "Je n'ai jamais abordé ce sujet ici, lance-t-elle d'abord timidement. J'ai pris 7 kilos depuis que j'ai accouché d'Alba. Comme ça c'est dit."

Une prise de poids dont elle n'est "absolument pas fière". Et d'expliquer comment ces quelques kilos se sont installés au fil des mois : "J'ai moins fait attention à ce que je mangeais. Je me suis laissée aller entre la fatigue, le stress, le rythme à 1000 à l'heure... J'avais arrêté le sport aussi." Cela fait déjà maintenant quelques semaines que Camille Santoro, dont l'un des enfants vient de détruire un mur de la maison, s'est reprise en main. "Certains vont me dire que je suis très bien comme je suis. Mais je pense que ce n'est pas une question de chiffres mais plutôt d'être bien dans sa peau, estime-t-elle. Donc j'ai décidé de reprendre les choses en main. Ca fait quelques semaines que je fais attention. J'ai fait la detox. Je pense que j'ai perdu pas loin de 3 kilos."

Poussée par son père à reprendre le sport, elle a finalement sauté le pas... avec sa belle-maman. "J'ai peur parce que je sais que c'est intense et qu'elle a un niveau. Mais bon ce n'est pas grave. Mon père m'a toujours dit d'être plus forte que mes excuses", ajoute-t-elle. Une chose est sûre, sa détermination, elle la tient de lui !